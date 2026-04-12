Уральский полпред и губернаторы поздравили православных верующих с Пасхой

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил православных уральцев с Пасхой. Сам он принял участие в службе в Верхней Пышме (Свердловская область).

«Помолился за Победу в главном храме Центрального военного округа в честь Всех Святых Воинов. Он находится в Верхней Пышме Свердловской области. Его главная святыня – крест-мощевик с частицей Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос»,— написал в своем Telegram-канале Артем Жога. По его словам, завтра святыню отправят на фронт вместе с военными священниками. «Я не раз говорил, что на фронте нет атеистов. Пасха — один из важных праздников на передовой: он дарит веру в вечную жизнь и дает уверенность, что наше дело правое»,— добавил уральский полпред.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер, поздравляя свердловчан, поделился, что для него Пасха — один из праздников, который он помнит с детства. «Его значения мы тогда не понимали, но знали наверняка: это добрый, радостный день, который пахнет куличами и собирает за столом несколько поколений семьи. Искренне желаю, чтобы в каждом уральском доме сегодня было многолюдно»,— написал у себя в канале глава региона.

Встретил Пасху в храме губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что с семьей посетил службу в Софийско-Успенском соборе в Тобольске и поздравил тюменцев. Глава Югры Руслан Кухарук также сообщил, что вместе с жителями Ханты-Мансийска встретил праздник на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе. «Желаю вам провести этот день в кругу самых близких чувствовать их поддержку и заботу»,— поздравил господин Кухарук.

Поздравил ямальцев и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов: «Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи! Пусть ваши сердца будут наполнены радостью, а в семьях царят уют и согласие».