Оператор полетов на Маньпупунер увеличил выручку на 13,3 млн рублей

ООО «Урал Турс» опубликовало финансовые показатели за 2025 год. Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 62,3 млн руб., это на 27% больше показателя предыдущего года (49 млн руб.). Чистая прибыль компании при этом снизилась до 4,5 млн руб. В 2024 году она составляла 5,9 млн руб. Себестоимость продаж в отчетном году увеличилась с 36,7 млн руб. до 56,2 млн руб., рост составил 52,9%.

ООО «Уралс Турс» зарегистрировано в Перми в марте 2023 года. Компания выступает оператором вертолетных путешествий, в том числе и на плато Маньпупунер на воздушных судах компании «Геликс».

Как пояснил «Ъ-Прикамье» директор ООО «Урал Турс» Максим Симакин, компания развивается за счет роста туристического потока, а также проведению ряда научно-исследовательских и просветительских мероприятий на севере края. По его словам, с посадочной площадки в Чердыни за туристический сезон было перевезено 650 человек. Наиболее популярные маршруты полетов — Печоро-Илычский заповедник, Природный парк Пермский и Вишерский заповедник. Кроме того, вылеты выполняются в интересах заповедной системы РФ — вертолеты перевозят инспекторов, а также завозят оборудование и продовольствие.