Делегация США вылетела из Исламабада после переговоров с Ираном

Американская делегация вылетела из Исламабада, где 11 апреля проходили переговоры США и Ирана. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что переговоры должны были продолжиться 12 апреля.

По итогам встречи Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не стал принимать условия США. По его словам, Вашингтон не увидел желания Тегерана отказаться от возможности создать ядерное оружие. Он уточнил, что США сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение».

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что США на переговорах пытались добиться «всего того, чего не достигли путем войны». Собеседник подтвердил, что встреча завершилась без достижения какого-либо соглашения.