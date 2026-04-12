Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые отмечают Светлое Христово Воскресение. Отдельную поздравительную телеграмму он направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии»,— указал президент в поздравлении граждан страны (цитата по сайту Кремля).

В телеграмме патриарху Кириллу Владимир Путин отметил его «неустанный подвижнический труд, искреннюю заботу о сохранении нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния». Он добавил, что мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации народа.