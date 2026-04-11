«Парма» заняла третье место на международном турнире

БК «Бетсити Парма» обыграл петербургский «Зенит» в матче за третье место международного турнира Winline Basket Cup. Соревнование проходит в Санкт-Петербурге. За четыре минуты до конца четвертой четверти «Зенит» вел с преимуществом в 14 очков, но «Парма» смогла отыграться и вырвать победу. Встреча завершилась со счетом 95:89 в пользу пермского клуба.

В составе победителей 22 очка набрал форвард Александр Захаров с коэффициентом полезности +21. У Виктора Сэндерса и Террелла Картера 21 и 20 очков соответственно.

Это первый международный турнир, организованный Единой лигой ВТБ за последние годы. В соревновании приняли участие восемь команд, которые были разделены на две группы. В группе А выступали ЦСКА, «Парма», «Локомотив-Кубань» и сербская «Мега», в группе В - УНИКС, «Зенит», екатеринбургский «Уралмаш» и «Игокеа» из Боснии и Герцеговины.