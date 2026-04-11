Самвел Карапетян заявил о передаче детям управления своим бизнесом

Находящийся под домашним арестом глава ГК «Ташир», лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что передаст управление компанией своим детям, а сам «будет служить своей стране и менять жизнь граждан Армении к лучшему». Об этом бизнесмен сказал в видеообращении к участникам митинга сторонников «Сильной Армении», который проходит в Ереване, передает Armenia News.

«Время перемен пришло. Скоро я буду с вами, ни секунды не сомневайтесь — справедливость победит»,— заявил господин Карапетян.

По словам главы «Сильной Армении», при победе на выборах, которые назначены на 7 июня, партия намерена в том числе «восстановить нарушенные отношения» с Россией. «Мы будем сильными в Вашингтоне, Лондоне, а также в Пекине»,— сказал он.

Самвела Карапетяна задержали в Ереване 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти после того, как он выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), представителей которой критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян. С 30 декабря господин Карапетян находится под домашним арестом.