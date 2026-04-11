Кадры заелись, нет боли за народ

40 лет лет назад, в апреле 1986 года, генеральный секретарь ЦК КПСС, будущий первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев прибыл с официальным визитом в Куйбышевскую область, где сделал ряд знаковых заявлений, вошедших в историю страны как «перестройка» с наряду уже обсуждавшимся «ускорением» и возникшей позже «гласностью».



В Куйбышеве Михаил Горбачев посетил флагман ракетостроительной отрасли завод «Прогресс», Куйбышевский металлургический завод, выпускавший продукцию широкого назначения, Куйбышевское станкостроительное производственное объединение. Вместе с супругой посетил шоколадную фабрику «Россия» и приехал на швейную фабрику «Красная звезда».

В тот день в Куйбышеве царил ажиотаж, а на площади Революции и площади Славы собралось несколько десятков тысяч горожан, мечтавших хотя бы одним глазом посмотреть на молодого (55 лет) лидера страны.

Сотрудники КГБ, милиции, солдаты внутренних войск и партактив, выведенные на улицы Куйбышева, не помешали жительницам города прорваться к генеральному секретарю и передать ему жалобы о перебоях с продуктами в городе и о самоуправстве местных чиновников в квартирном вопросе. Горбачёв публично пообещал жалобщицам во всем разобраться и даже положил их письма в свой карман.

8 апреля Михаил Горбачев посетил Тольятти. Именно там, на встрече с работниками Волжского автозавода и химических предприятий, генсек КПСС впервые озвучил идеи перестройки. В своей речи Горбачев заявил, что страна пошла «по пути коренной перестройки всех сфер жизни общества», что необходима «глубокая, всесторонняя перестройка». «Перестройка, – делился с рабочими своими идеями Михаил Горбачев, – должна происходить на каждом рабочем месте, в каждом трудовом коллективе, в органах управления, в партийных и государственных органах, включая Политбюро и правительство».

И с тольяттинского выступления Горбачева рядом с понятием «ускорение», которое появилось в середине 1985 года, целенаправленно встало также и слово «перестройка». Вскоре сюда же добавилось и понятие «гласность», и эти три слова стали определяющим лозунгом для всей эпохи Горбачёва.

По Волжскому автозаводу генсека сопровождали Виктор Поляков (первый гендиректор ВАЗ) в ранге главы Минавтопрома СССР и тогдашний генеральный директор АвтоВАЗа Валентин Исаков. Горбачеву показали главный конвейер, заводской трек и другие подразделения. Результатом этого визита было решение о создании на базе флагмана отечественного машиностроения отраслевого научно-технического центра (НТЦ) по легковому автомобилестроению.

Тольятти для провозглашения новой политики был выбран неслучайно. Молодой промышленный центр с современными предприятиями, значительным в то время научным потенциалом, с многочисленным и молодым рабочим классом, он проектировался и развивался как «образцовый» социалистический город. Тольяттинские заводы, прежде всего, Волжский автомобильный завод, относились к числу крупнейших в своих отраслях. Они часто выступали инициаторами различных экономических и технологических экспериментов, получавших развитие и на других промышленных площадках. Перестройка предполагала масштабные экономические эксперименты, связанные с полным или частичным переводом предприятий на самоокупаемость и самофинансирование, в рамках пока что еще государственного заказа. Волжский автозавод уже участвовал в эксперименте по переходу на хозяйственный расчет и показывал неплохие результаты. Его опыт предполагалось распространить и на другие предприятия.

В Тольятти, как, впрочем, и в Куйбышеве, Михаила Горбачева встречали с восторгом. На АвтоВАЗе пожилая сотрудница подала Горбачёву записку, в которой написала: «Посмотрите, как мы живем. Некуда сходить с детьми, нет театра, один кинотеатр — вот и все». И скоро в Тольятти появился драматический театр «Колесо».