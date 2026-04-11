РЕН ТВ: итальянского актера де Мальо госпитализировали с инсультом из ГИТИСа

Сегодня итальянский актер Клаудио де Мальо проводил в ГИТИСе мастер-класс. Прямо из вуза его увезли в больницу, пишет РЕН ТВ. Предварительной причиной госпитализации стал инсульт.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в комментарии «Осторожно, Москва» подтвердил, что Клаудио де Мальо действительно работал сегодня в вузе. Про госпитализацию и диагноз актера господину Заславскому ничего неизвестно. «Думаю, это не новость: здоровье — это не повод для обсуждений»,— указал он.

Клаудио де Мальо — актер, режиссер, драматург и педагог. Сейчас возглавляет Гражданскую академию драматического искусства имени Нико Пепе в городе Удине на северо-востоке Италии. Считается одним из специалистов в области комедии дель арте (масок).