Парламент Ирака избрал новым президентом Низара Амиди

Парламент Ирака избрал кандидата от «Патриотического союза Курдистана» (ПСК) Низара Мохаммеда Саида Амиди новым президентом страны. Об этом сообщило иракское агентство INA.

В заявлении иракского парламента указано, что за избрание господина Амиди президентом страны было отдано 227 голосов. «Второй кандидат, депутат Мутанна Амин Надер, получил 15 голосов. Семь бюллетеней были признаны недействительными»,— уточнили в парламенте.

Сегодня пресс-служба иракского парламента заявляла, что президент страны Абдул Латиф Рашид, избранный в октябре 2022 года, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. После исключения его из списков оставалось 16 претендентов на эту должность.

Низар Амиди — бывший министр окружающей среды Ирака. С 2024 года возглавляет офис ПСК в Багдаде. Согласно политическим договоренностям 2003 года, президентом Ирака должен быть этнический курд, премьер-министром — шиит, а спикером парламента — суннит.

