Обман подорожает десятикратно

Штрафы за обман потребителей могут вырасти в 10 раз. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Авторы законопроекта уверяют, что сейчас экономическая выгода от обмана превышает расходы на уплату штрафов. Так ли это на самом деле? И как это контролируется?

Запрос «форум обманутых потребителей» в поисковике открывает ящик Пандоры. Пользователи сталкиваются с поистине удручающей картиной. Обвес, пересчет, лишняя приписка в чеке, испорченные товары по завышенной цене, отсутствие маркировки. В этом даже Роспотребнадзор оказался страшно близок к народу — на сайте надзорного органа открыт целый раздел с жалобами на несоблюдение сроков доставки товара.

Вот только рычагов для пресечения обмана потребителей у чиновников мало, сетует председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов:

«Надзорные органы сейчас даже в самых очевидных случаях, когда факты нарушения налицо и недостоверность информации можно легко установить простым просмотром сайта или страницы маркетплейса, фактически не могут возбудить дело об административном правонарушении. Все, что не касается угрозы жизни, тяжкого вреда здоровью и тому подобного, находится у нас под так называемым мораторием».

На помощь потребителю спешат депутаты. Они уже подготовили законопроект, по которому штрафы за нарушение прав потребителей вырастут в 10 раз. Согласно документу, для физлиц санкция составит от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Это убийственные штрафы для малых и средних предприятий, уверен управляющий партнер компании «Диалот» Алексей Петропольский:

«Если говорить о малом бизнесе, то штраф в 50 тыс. руб. для него уже существенен. При этом около 70% предприятий МСП заняты именно в торговле. Для компании с оборотом 5-10 млн руб. штраф в 50 тыс. руб. и потеря репутации — это серьезный удар. Если же повышать штраф до 500 тыс. руб., для такого бизнеса это может обернуться банкротством. В то же время для крупных реселлеров с оборотами в миллиарды подобные суммы, конечно, несущественны. В их случае штрафы логичнее устанавливать не в фиксированном размере, а в виде процента от оборота».

На самом деле, депутаты упрощают реальность рынка, полагает гендиректор Московского бизнес-клуба Анна Маркина:

«Я работаю на рынке недвижимости, и в практике приемки квартир подобные ситуации встречаются нередко. С одной стороны, девелоперы действительно могут допускать недочеты в качестве. С другой — покупатели порой сознательно затягивают приемку, привлекают профессиональных юристов и идут на это, чтобы добиться компенсации от девелоперской компании».

Бизнес страдает от нарушения прав потребителей не меньше, чем клиенты, продолжает Анна Маркина:

«Мы однажды использовали фотографию из интернета на одном из наших сайтов — это было изображение площадки, где проходила наша конференция. В итоге получили штраф за нарушение интеллектуальной собственности. При этом очевидно, что существует целая модель бизнеса: компании и юристы с помощью ИИ отслеживают использование изображений, заключают соглашения с фотографами и затем массово предъявляют требования о выплате значительных компенсаций. Формально это законно, но с точки зрения этики такие практики вызывают вопросы. На мой взгляд, ужесточать штрафы стоит, прежде всего в сферах, связанных с причинением прямого вреда здоровью, особенно когда речь идет о детях».

Действующие штрафы за нарушения прав потребителей не менялись с 2014 года. Согласно актуальным нормам, максимальное наказание по этой статье для юрлиц — 50 тыс. руб.

Леонид Пастернак