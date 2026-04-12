В условиях распадающегося брака

На иранском фронте установилось относительное затишье, и взоры мира устремились на выборы в Венгрии. Участники кампании и их зарубежные группы поддержки заявляют, что исход голосования станет судьбоносным не только для венгерской, но и для европейской демократии (цивилизации). Мол, сегодня в Будапеште ни много ни мало определяется, куда пойдет континент в будущем. Поэтому на кон брошены все средства — от прямой агитации иностранных лидеров за «правильного кандидата» до экономического шантажа и «войн компроматов».

Антон Гришанов

Результат, впрочем, едва ли станет переломным. Венгерское общество глубоко расколото, и консолидировать его не сумеют ни Виктор Орбан, ни его оппоненты. Нынешнее противостояние способно затянуться на годы и привести страну к «польской модели», когда консерваторы и либералы взаимно сдерживают друг друга, парализуя работу правительства. Вокруг этого сюжета могут наблюдаться самые неожиданные перипетии, но, говоря откровенно, нынешняя шумиха вокруг Венгрии обусловлена тенденциями куда более глобальными, чем борьба партий «Фидес» и «Тиса».

Намного важнее тот факт, что эти выборы стали отражением масштабных сдвигов в политической жизни Запада, стремительно перестающего быть коллективным.

На протяжении трех с лишним десятилетий трансатлантическое сообщество считалось зоной победившего «порядка, основанного на правилах». Вашингтон предпочитал не вмешиваться в дела Старого Света, исходя из того, что местная идейная борьба — дело провинциальное, а победившие в ней лидеры любого окраса все как один будут мечтать оказаться в Овальном кабинете.

В отношении Европы, в отличие от постсоветских стран, действовал принцип невмешательства, благо и самые острые противоречия с США (например, вокруг войны в Ираке) сглаживались довольно быстро.

Со своей стороны, Брюссель избегал политического дирижизма, даже когда к власти на местах стремились популисты и евроскептики. Доминировал подход «невидимая рука либерализма все расставит по своим местам». И она-таки расставляла: правые и левые политики, оказавшись у руля, в основном не отклонялись от генеральной линии, а зачастую быстро уступали место более системным игрокам. Показательно, что тот же Орбан долго не решался идти против большинства и в ходе голосований подчинялся его воле.

Турбулентная реальность середины 20-х внесла в эту картину серьезные коррективы. Все стороны треугольника Вашингтон—Брюссель—Будапешт будто увидели «окно возможностей» и пытаются, пока оно не захлопнулось, разыграть свою партию.

Администрация Трампа хочет переформатировать отношения с ЕС, добавив в них идеологический компонент. Еврокомиссия стремится консолидировать весь европейский проект, оставив на обочине возмутителей спокойствия. Правительство Орбана попыталось превратить Венгрию в альтернативный центр силы на континенте, распространив влияние на соседние страны.

На выходе мы, скорее всего, увидим некий усредненный итог. США будут ждать подъема других правых партий в Европе, Брюссель — ослабления Трампа после выборов в Конгресс, а Венгрия погрузится в вязкий политический кризис. Изменить этот статус-кво сможет лишь следующая американская администрация, либо попытавшись реанимировать трансатлантическую семью, либо окончательно расторгнув «брачный договор». Пока же нас ждет период несчастливого и напряженного сожительства — с регулярными вспышками гнева, но без слишком резких шагов.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России