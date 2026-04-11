В Челябинске бизнесмен выплатит 800 тыс. рублей за переломы позвонков у девочки

Суд в Челябинске взыскал с предпринимателя 800 тыс. руб. морального и материального вреда из-за травмы девочки на экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Обращение в прокуратуру Курчатовского района города подали родители 11-летней девочки. Установлено, что родительский комитет пятого класса заключил договор с предпринимателем на проведение экскурсии «Карамельная фабрика Деда Мороза». Во время мероприятия в частном доме девочка спускалась на цокольный этаж по винтовой лестнице без перил. Ребенок упал на ступени и получил компрессионные переломы трех грудных позвонков. Несовершеннолетняя долгое время могла только лежать и полгода училась стоя. Она все еще находится на реабилитации.

После обращения прокуратуры суд в пользу ребенка взыскал с бизнесмена 500 тыс. руб. морального вреда, 40 тыс. руб. материального вреда и штраф в размере 270 тыс. руб.