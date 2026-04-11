Жителя Казани арестовали в Самаре за хищение денег у семьи погибшего участника СВО

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области арестовал 19-летнего жителя Казани по подозрению в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В отношении подсудимого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Потерпевшими признаны жители Кинель-Черкасского района — семья пенсионеров, потерявшая сына в ходе специальной военной операции.

Постановление об аресте в законную силу пока не вступило.