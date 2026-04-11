В Запорожской области усилили меры безопасности перед Пасхой

В Запорожской области усилены меры безопасности в преддверии празднования Пасхи, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. Во всех храмах региона будут дежурить сотрудники полиции и экстренных служб.

В 24 церквях, соборах и храмах, расположенных на расстоянии ближе чем 15 км от линии фронта, в северных районах Запорожской области и в городе Токмаке богослужения будут проходить в закрытом режиме, без участия прихожан, уточнил господин Балицкий. В городских и муниципальных округах в южных районах на расстоянии более 15 км от зоны боевых действий праздничные службы пройдут без дополнительных ограничений. При этом в силе остается режим комендантского часа. Богослужения начнутся утром по окончании комендантского часа. На улице религиозные обряды запрещены. Освящать куличи можно только внутри храмов.

Полиция и МЧС проводят в регионе профилактические мероприятия. Губернатор попросил местных жителей не забывать о террористической опасности, обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться к личной безопасности.

Запорожская область — одна из четырех, вошедших в состав России в сентябре 2022 года. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. За прошлые сутки, по словам Евгения Балицкого, атаковали девять раз. При ударе БПЛА в Каменке-Днепровской ранен мужчина.