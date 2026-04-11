Прокуратура Саратовской области вернула 1,5 миллиона похищенного гранта на собак

Прокуратура Саратовской области выявила нарушение бюджетного законодательства при получении гранта на приют для собак. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2022 года НКО получила грант на строительство вольеров и ветеринарного пункта в приютах для бродячих животных. Затем глава организации отправлял в областное управление ветеринарии ложные отчеты о проделанной работе и поддельные финансовые документы. Таким образом, установил суд, из бюджета похитили 1,5 млн руб.

Следователи завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант — 48-летний гендиректор НКО — получил в прошлом году два года колонии общего режима. Прокуратура также подала гражданский иск о возмещении ущерба. Суд удовлетворил требования, решение привели в исполнение.

«Ъ-Средняя Волга» выяснил, что речь идет об АНО «ЗооЦентр». Компания зарегистрирована в Саратове в 2021 году (Rusprofile). За время существования организация получила 12 госконтрактов на сумму 17 млн руб. Выручка в 2022 году составила 18 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.; в 2023-м — 18 млн руб. и 939 тыс. руб. соответственно. Гендиректор — Артем Семин. Примечательно, что он подтвердил статус 20 января 2026-го.

19 марта Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение по делу Семина. Приговор изменили, но оставили обвинительным. Подробности в картотеке судебных дел на момент выхода публикации не опубликовали. Само НКО на данный момент находится в стадии ликвидации.

Дарья Васенина