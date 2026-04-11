Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Саратовской области вернула 1,5 миллиона похищенного гранта на собак

Прокуратура Саратовской области выявила нарушение бюджетного законодательства при получении гранта на приют для собак. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: ИА «Общественное мнение»

В декабре 2022 года НКО получила грант на строительство вольеров и ветеринарного пункта в приютах для бродячих животных. Затем глава организации отправлял в областное управление ветеринарии ложные отчеты о проделанной работе и поддельные финансовые документы. Таким образом, установил суд, из бюджета похитили 1,5 млн руб.

Следователи завели дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурант — 48-летний гендиректор НКО — получил в прошлом году два года колонии общего режима. Прокуратура также подала гражданский иск о возмещении ущерба. Суд удовлетворил требования, решение привели в исполнение.

«Ъ-Средняя Волга» выяснил, что речь идет об АНО «ЗооЦентр». Компания зарегистрирована в Саратове в 2021 году (Rusprofile). За время существования организация получила 12 госконтрактов на сумму 17 млн руб. Выручка в 2022 году составила 18 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.; в 2023-м — 18 млн руб. и 939 тыс. руб. соответственно. Гендиректор — Артем Семин. Примечательно, что он подтвердил статус 20 января 2026-го.

19 марта Саратовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение по делу Семина. Приговор изменили, но оставили обвинительным. Подробности в картотеке судебных дел на момент выхода публикации не опубликовали. Само НКО на данный момент находится в стадии ликвидации.

Дарья Васенина