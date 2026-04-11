Троих казанцев предстанут перед судом за организацию подпольного покерного клуба

В Казани троих местных жителей обвиняют в организации и проведении азартных игр. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2024 году один из обвиняемых арендовал помещение в доме на улице Глушко и установил там оборудование для игры в покер. Затем он привлек двух знакомых, которые занимались организацией игрового процесса.

Деятельность подпольного клуба была пресечена 19 февраля 2026 года.

Анар Зейналов