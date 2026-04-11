Из плена вернулось четверо прикамских контрактников

В канун Пасхи между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. В рамках него в РФ возвращены четыре жителя Пермского края — контрактники из Соликамска, Лысьвы, Пермского района и Перми. Об этом сообщил в своих соцсетях краевой омбудсмен Игорь Сапко. Всего из плена вернулось 165 российских военнослужащих.

«Мама одного из наших бойцов рассказала, что ее сын пропал без вести еще в октябре прошлого года при выполнении боевой задачи. Все это время она жила в страшной неопределенности, переживала, молилась, ждала хоть какой-то весточки. И вот сегодня пришла добрая новость: ее сын жив, и совсем скоро он будет дома», — написал Уполномоченный по правам человека в Прикамье.