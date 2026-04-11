УФАС устранило лазейку для закупок без торгов на Ставропольской биофабрике

Ставропольское УФАС вынудило ФКП «Ставропольская биофабрика» убрать из Положения о закупках норму, которая разрешала заключать контракты у единственного поставщика на суммы свыше 300 млн руб., сообщает пресс-служба управления.

Предприятие полностью исполнило предписание антимонопольного органа и исключило пункт о закупках до 10% от балансовой стоимости активов. Теперь тендеры вернутся в конкурентную среду, а добросовестные поставщики получат равный доступ к контрактам.

Биофабрика ввела спорную норму в январе 2025 года. Этот порог позволял обходить торги на 300 млн руб. и больше, поскольку балансовая стоимость активов предприятия превышала 3 млрд руб. В 2025 году компания провела 118 закупочных процедур, из которых только 14 стартовали с цены свыше 5 млн руб., а максимальная начальная цена не превысила 38,8 млн руб. Таким образом, норма охватывала все контракты биофабрики и создавала риски для конкуренции.

Ранее предприятие заключило договор на капитальный ремонт за 240 млн руб. по итогам открытого конкурса. После внесения пункта заказчик расторг этот контракт и передал аналогичные работы на 176,4 млн руб. другому подрядчику без торгов. УФАС доказало прямую связь между нормой и ограничением конкуренции: биофабрика просто упростила себе жизнь в ущерб рынку.

Верховный суд РФ неоднократно указывал, что закупки у единственного поставщика законны только при уникальности товара, ликвидации ЧС или других исключительных обстоятельствах. Фиксированный финансовый порог нарушает принципы равноправия и эффективности, закрепленные в законе № 223-ФЗ. Антимонопольщики квалифицировали действия биофабрики как нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции».

