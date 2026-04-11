СКР возбудил уголовное дело о халатности при содержании дороги в Прикамье

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Основанием послужила размещенная в соцсетях информация о неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги в Частинском муниципальном округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованной информации, в селе Бабка в прошлом году была отремонтирована автомобильная дорога, ведущая к кладбищу. Несмотря на проведенные работы осенью 2025 года состояние дорожного участка значительно ухудшилось. Кроме этого, зимой дорогу не очищали от снега. Также в публикации приводятся доводы о том, что сам ремонт был проведен с нарушениями.

Следственными органами СК России по Пермскому краю принимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан. Также следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.