Владимир Путин обещал показать Вениамину Кондратьеву

11 апреля, в ночь со Страстной пятницы на Великую субботу, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников намерен понять, почему для встречи было выбрано неоднозначное время.

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча Владимира Путина с Вениамином Кондратьевым пошла, похоже, вне очереди. По ТВ ее дали накануне трансляции схождения Благодатного огня в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, и до встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым, у которого была уважительная причина именно 11 апреля явиться пред Владимиром Путиным: 12 апреля, как известно, День космонавтики, совпавший в этом году с Пасхой, а Пасха как информационный повод необыкновенно устойчива, и в это время президент готов увидеться только с патриархом Кириллом (и увидится), если, конечно, Дмитрий Баканов, в свою очередь, не придет и на пасхальное богослужение.

Но и у Вениамина Кондратьева тоже была уважительная причина встретиться с Владимиром Путиным. Слишком много разговоров появилось было о возможной замене краснодарского губернатора в связи с коррупционными скандалами на Кубани. Очевидно, встреча должна была их опровергнуть (или подтвердить).

— Вениамин Иванович, Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Сейчас уже идет полным ходом, как я понимаю, началась уже посевная кампания. Что вы могли бы отметить, как складывается работа?..— спрашивал президент.

Вопрос был благодатный. То есть встреча скорее должна была подтвердить, а не опровергнуть.

— Безусловно, для нас важно сохранить Кубань житницей страны и гарантом продовольственной безопасности! — воскликнул Вениамин Кондратьев.— И это очень почетное звание, безусловно!

Очевидно, что сохранить Кубань житницей можно, только если Вениамин Кондратьев останется губернатором Краснодарского края.

— Конечно, если говорить в целом, то посевная кампания проходит нормально, хорошо,— рассказал губернатор.— Если говорить про озимые, у нас под озимыми 1 миллион 800 тысяч гектаров, всходы хорошие. Но у нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но тем не менее всходы хорошие, запас влаги в почве — больше метра. Это обещает хороший урожай,— загадывал Вениамин Кондратьев.— Но мы всегда стучим (ну это не все так делают.— А. К.), потому что урожай — не тот, который в поле, а тот, который в закромах.

Все-таки Вениамин Кондратьев выглядит как крепкий хозяйственник. И говорит тоже. А если человек выглядит как крепкий хозяйственник и говорит как крепкий хозяйственник, то, может, он и есть крепкий хозяйственник.

— Что касается яровых, то мы уже 96 процентов засеяли свеклой,— добавил он.— Для нас это очень важная культура, потому что в крае 15 сахарных заводов и мы сами себя обеспечиваем свеклой (хотелось бы и всю Россию тоже окучить сахарной свеклой, но известно, какая это на самом деле проблема.— А. К.). Где-то 26 процентов у нас подсолнечника и процентов семь — кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь. Где-то со второй половины апреля, если позволит погода, мы приступим к посеву риса, и где-то в середине мая мы завершим. А в целом мы планируем завершить посевную кампанию яровых до начала мая, к 1 мая. Но опять-таки если позволит погода.

Вениамин Кондратьев держался хорошо. Не рапортовал об успехах, а просто докладывал о них.

— Наличие и горюче-смазочных материалов, и удобрений — сегодня все есть у агропромышленного комплекса края, чтобы добиться серьезных результатов урожая,— подчеркнул губернатор.— Что касается зерновых, я думаю, точно будем с хлебом! Поэтому здесь очень важно обращать внимание на погоду, но над погодой мы не властны.

Но что-то слишком уж часто он кивал на погоду. В этом смысле Вениамин Кондратьев был не уверен в себе. А точнее, в ней он не был уверен так, как в себе.

При этом надо понимать, что уверенность в погоде в случае с Вениамином Кондратьевым — часть его уверенности в себе, и не маленькая часть.

— Статистику я посмотрел за прошлый год,— поделился президент с губернатором своей, как выяснилось, неуверенностью, причем именно в губернаторе.— Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить? Что это такое? За 2025 год. Может быть, это связано с какими-то показателями?..

Вопрос был неожиданный и жестокий. Ведь только что губернатор сказал: «Что касается зерновых, я думаю, точно будем с хлебом!» И вот теперь предстояло это доказать.

— Если взять в целом, то наш край, Краснодарский край,— абсолютный лидер по валу сельхозпродукции, по объему валовой сельхозпродукции абсолютный лидер,— заторопился Вениамин Кондратьев.— У края первое место по питьевому молоку, второе место — по сырому молоку, мы в пятерке по овощам, фруктам, по мясу! И это сегодня, можно сказать, статистика, а можно сказать — это факт! Поэтому какого-либо снижения... Я думаю, что надо посмотреть на эти цифры внимательно... Если вы обращаете внимание, я обязательно в этом разберусь!

То есть он уже настаивал.

Но настаивал и Владимир Путин:

— Я вам сейчас покажу эти материалы.

— Да... Может быть, знаете, что на это повлияло?! — можно сказать, просиял губернатор.— Урожай пшеницы прошлого года! Там всего 11 миллионов 200 тысяч тонн! Потому что вначале — возвратные заморозки, а потом — засуха... И мы, конечно, просели... Это тоже правда! Здесь это, может быть, повлияло...

Да, насчет «точно будем с хлебом» и что надо просто «посмотреть эти цифры внимательно» выглядело теперь не так уж убедительно даже про текущий год.

— Минус к 2024 году получили,— невозмутимо продолжал президент.

— Безусловно! — энергично соглашался губернатор.— Если говорить о пшенице, конечно, просели... Но в этом году... Почему я вам доложил про уровень запаса влаги больше метра? Это, конечно, все виды на очень серьезный — очень корректно говорю — урожай! А в прошлом году вообще не было влаги...

Прошлый год на глазах становился все хуже и хуже.

— Хорошо,— сказал президент.— Мы сейчас поговорим поподробнее.

Но ничего хорошего уже не было.

Нет, это все не выглядело как однозначная поддержка губернатора.

— Говоря про агропромышленный комплекс,— продолжал Вениамин Кондратьев,—важно очень сказать: у нас же есть предмет гордости сегодня — это семена! (теперь важно было, чтобы и они потом не просели, по крайней мере в почву.— А. К.). У нас 100 процентов семян пшеницы — наши, отечественные! 100 процентов! Это гордость сегодня и для Кубани, и для страны. Риса — 100 процентов наши, отечественные семена. Сои — наши, отечественные семена. Мы подходим к 50 процентам по семенам подсолнечника, сахарной свеклы, ну и кукурузы. А еще шесть лет назад у нас все импортное было.

Это событие, на которое всегда обращал особое внимание, президент отчего-то не прокомментировал.

— Вы сейчас упоминали про курортную составляющую экономики края,— продолжал Владимир Путин.— Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефти, нефтепродуктов в Керченском проливе?

Это было то, что оппозиционные силы (если считать, что такие в крае есть), ставили в вину губернатору.

— Благодаря вашему контролю,— верно среагировал Вениамин Кондратьев,— и, конечно, действиям правительства, правительственной комиссии, которая работала, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы,— уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы. А там, где не было вообще мазута, это так называемые галечные пляжи, если взять от Утриша до высокого берега Анапы,— нам предварительно и уже, я думаю, что окончательно по экспертизе одобрили открытие этих пляжей.

«Предварительно» или «окончательно» — это, похоже, зависело от того, что сейчас скажет президент.

— То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты...— Владимир Путин хотел это зафиксировать.

— Думаю, да, Владимир Владимирович,— скорее подтвердил, чем опроверг Вениамин Кондратьев.— И можно вас поблагодарить еще от имени всех, наверное, виноградарей и виноделов страны?

От имени виноградарей Владимира Путина давно не благодарили. Так что можно.

— Для нас это важно: благодаря закону о виноградарстве и виноделии у нас в крае появилась целая отрасль экономики — виноградарство и виноделие. Это уже гордость! — воскликнул Вениамин Кондратьев.

— Это ваш предшественник, еще бывший губернатор края, активно этим занимался,— поправил его президент, имея в виду Александра Ткачева.

— Но закона не было,— счел нужным обратить внимание на подписанный Владимиром Путиным документ господин Кондратьев.— Он появился в декабре 2019 года.

— С подачи крымчан,— с оговоркой подтвердил президент.

— Закон появился, и с 2019 года, за шесть лет, у нас количество виноградников увеличилось на 6,5 тысячи! А это не просто посеять! Это лоза, это шпалера, это труд! У нас производство саженцев увеличилось в четыре раза!

И все это не при Александре Ткачеве, а при Вениамине Кондратьеве.

— Отечественных саженцев, да? — переспросил президент.

— Абсолютно верно! — воскликнул губернатор.— Это наши, отечественные питомники. В четыре раза! А если взять игристые вина, то за шесть лет — в 2,5 раза! Это отечественные игристые вина, отечественные! Наши!

Вкус, кажется, при таком подходе не является главным.

Главное — наши.