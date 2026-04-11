Управления градостроительства и капстроительства упразднят в Пензенской области

В структуре правительства Пензенской области происходят изменения. Новости озвучил на заседании кабмина губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области

Власти планируют ликвидировать управления градостроительства и архитектуры (УГА), а также капитального строительства (УКС). Глава региона поручил разработать соответствующую документацию. Функции ведомств передадут министерствам градостроительства, а также строительства и дорожного хозяйства.

Господин Мельниченко выразил недовольство затянувшимся строительством ФОК в микрорайоне Пензы Шуист и бассейна в Заречном. По словам чиновника, работы могут продолжиться до декабря. Также губернатор отметил проблемы с госзакупками — с начала года по жалобам участников рынка отменили результаты нескольких конкурсов.

И. о. руководителя УГА — Денис Косауров. И. о. главы УКС — Илья Киселев.

