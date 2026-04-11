Пермского фотографа оштрафовали за безответственное обращение с животными

Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели надзорное мероприятие в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Как сообщает пресс-служба ведомства, в феврале и марте текущего года ИП предоставлял услуги по фотографированию людей с совами на эспланаде и набережной Камы.

По результатам проверки было выявлено, что у предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных, корма поступают без ветеринарных документов. На самих сов тоже отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.

Данный факт нарушает требования ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». ИП привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию) и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) с назначением наказания в виде штрафа.