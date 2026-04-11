«Аль-Хадат» сообщил о проведении непрямых переговоров США и Ирана в Пакистане

В Исламабаде (Пакистан) прошли непрямые переговоры между иранской и американской делегациями, сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на информированные источники. Встреча сторон без посредников состоится после 15:00 мск.

В состав делегации США вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляют председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи.

По прибытии в Исламабад иранская делегация встретилась с командующим армией Пакистана Асимом Муниром. Также в столицу Пакистана прибыли представители США. Об итогах переговоров объявят на следующий день.

8 апреля президент США Дональд Трамп согласился на две недели приостановить удары по Ирану. За это время, по версии Вашингтона, стороны должны достичь мирной сделки. Одним из условий начала переговорного процесса стало возобновление судоходства в Ормузском проливе.