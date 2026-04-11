238 пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Свердловской области

С начала сезона в Свердловской области зафиксировано 238 случаев присасывания клещей, что превышает средний многолетний показатель в 1,4 раза, сообщили в администрации Екатеринбурга. Роспотребнадзор предупредил о нарастании активности клещевого сезона и призвал жителей пройти вакцинацию.

В мэрии сообщили, что с начала года против клещевого вирусного энцефалита проведено более 31 тыс. вакцинаций и 77,4 тыс. ревакцинаций. Вакцинация против клещевого вирусного энцефалита проводится с 15-месячного возраста. Стандартный курс включает две прививки с интервалом в год, последующая ревакцинация требуется раз в три года.

Для защиты от укусов специалисты рекомендуют использовать защитные костюмы или специальную одежду, а также репелленты. После пребывания в опасных зонах необходимо проводить само- и взаимоосмотры, а также осматривать домашних животных после прогулок.

При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться в травмпункт для его удаления. В случае невозможности визита к врачу допускается самостоятельное извлечение насекомого с последующей отправкой его в специализированный пункт для анализа и определения тактики профилактики.