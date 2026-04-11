Свердловские сотрудники ДПС помогли спасти ребенка с удушьем

Сотрудники ГИБДД в Невьянском районе Свердловской области помогли спасти шестилетнего ребенка с признаками удушья, экстренно доставив его в больницу, сообщили в Главном управлении МВД России по Свердловской области.

28 марта 2026 года на 86-м км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов наряд ДПС в составе младшего сержанта Александра Сафронова и лейтенанта Ивана Казакова нес службу. К ним подъехал автомобиль, из которого вышли мужчина и женщина и сообщили, что в салоне находится их сын с признаками удушья. Родители попросили срочно сопроводить их до ближайшего медицинского учреждения.

Оценив ситуацию как угрожающую жизни, полицейские решили немедленно перевезти ребенка и его мать на служебном автомобиле, включив спецсигналы для обеспечения скорейшего проезда к медицинскому учреждению. В автомобиле мать рассказала, что ребенок аллергик и родители стараются ему не давать продуктов, которые могут вызвать аллергию, но сегодня сын «выпросил» пончик.

В результате оперативных действий инспекторов мальчик был оперативно передан медикам для оказания неотложной помощи. Мальчику оказали помощь.