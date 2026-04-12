Сделка с недвижимостью экс-президента «Стратегии» признана недействительной

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление финансового управляющего экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова о признании недействительным договора дарения 4/5 доли в праве собственности на квартиру площадью 31,8 кв. м в Перми. Согласно информации на портале «Федресурс», договор был заключен между бывшей супругой господина Пьянкова Асей Соломоновой и его дочерью Софьей Пьянковой в декабре 2015 года. Стоимость квартиры составляла, как указано в судебном акте, 2,2 млн руб. Применены последствия недействительности сделки в виде возврата долей в конкурсную массу должника.

Согласно постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, по мнению финансового управляющего, договор дарения был заключен в преддверии неисполнения должником собственных обязательств перед АО «НПФ “Стратегия”». Он указал, что между последовательными собственниками квартиры прослеживаются признаки аффилированности, а значит оспариваемая сделка совершена в целях сохранения актива в семье и защиты от возможных притязаний кредиторов.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал Петра Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов. В рамках дела о банкротстве должника также оспариваются договоры дарения и купли-продажи доли на земельный участок в Прикамье и договор купли-продажи доли в квартире в Москве.