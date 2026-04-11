Роспотребнадзор приостановил продажи детской смеси из-за проблем в составе

Роспотребнадзор с 10 апреля временно приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия» по всей России. В составе продукта, предназначенного для питания детей до года, выявлены отклонения, пояснили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в смеси обнаружили повышенное содержание фосфора, кальция (Ca), натрия (Na), хрома, а также массовую долю белка. Это делает продукт непригодным для детского питания и потенциально опасным для здоровья потребителей.

Как сообщали ТАСС в Минздраве Свердловской области, в регионе уже прекратили выдачу смеси «Иннованта». Поводом стала проверка матери одной из пациенток в неаккредитованной лаборатории. После этого Областная детская клиническая больница отправила смесь на экспертизу в лабораторию Роспотребнадзора. Выявлены концентрации некоторых микроэлементов в 1,5-2 раза выше заявленных на упаковке.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что данная продукция не входит в перечень товаров, требующих обязательной маркировки, и призвали покупателей учитывать эту информацию при выборе детского питания.