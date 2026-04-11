На бывшем арсенале Минобороны в Пугачево продолжат работы по очистке территории

13 апреля на территории бывшего арсенала Минобороны в селе Пугачево возобновят работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Работы будут проводиться ежедневно с 09:00 до 17:00 на специализированной площадке с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. Разлет осколков за периметр территории бывшего арсенала исключен. При осуществлении работ могут возникать характерные звуки (одиночные хлопки) и незначительный дым»,— написал он.

Пожар на 102-м артиллерийском арсенале в Пугачево случился в ночь на 3 июня 2011 года из-за несоблюдения требований безопасности. Взрывы боеприпасов повредили 3,5 тыс. жилых домов и 49 соцобъектов в 12 поселениях. В ту ночь было эвакуировано более 28 тыс. жителей. Пострадали около 100 человек, один военнослужащих погиб. В последующие годы было несколько случаев детонации снарядов. Работы по ликвидации взрывоопасных предметов продолжаются до сих пор.