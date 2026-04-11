Авария на теплотрассе оставила без тепла 100 домов Кисловодска

Авария на магистральном трубопроводе оставила без отопления и горячей воды более 100 многоквартирных домов в Кисловодске. Глава города Евгений Моисеев сообщил об этом 10 апреля 2026 года в своем Telegram-канале, где указал, что прорыв произошел в районе зеркального МКД №19 у котельной «Набережная, 1».

Понижение давления теплоносителя вызвало перебои в подаче центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС), затронув улицы Станичная (дома 5, 7, 11), Мария Расковой (2, 3, 10), У. Алиева (48, 50, 52), Пионерская (1) и другие участки.

Евгений Моисеев заявил, что контролирует работы аварийных бригад ООО «Теплоэнерго Кисловодск», которые ищут и устраняют утечку. Первоисточник — пост мэра от 10 апреля, где он перечислил адреса и предупредил о рисках для соцобъектов: школ, детских садов, цирка и даже администрации города. На данный момент сбой начался вечером 10-го после запуска котельной, а число домов достигает 100–110.

Такие инциденты в Кисловодске повторяются регулярно: 5 апреля 2026 года авария отключила тепло в 95 домах и шести соцучреждениях, включая детские сады и санаторий; в феврале 2026-го гидравлический удар на улицах Станичная, Куйбышева и Расковой оставил без тепла школу №19 и дома на Ленинградской. Прокуратура Ставрополья тогда взяла ситуацию под контроль.

Бригады продолжают поиск утечки, обещают восстановить подачу после локализации повреждения. Жители курорта, где отопительный сезон еще актуален из-за ночных заморозков, жалуются на холод в квартирах; власти разворачивают временные пункты обогрева при школах.

Эксперты связывают частые аварии с износом сетей: трубопровод диаметром 150–200 мм, проложенный десятилетия назад, страдает от гидроударов и скачков давления при пусках котельных. В марте 2026-го Евгений Моисеев предупреждал о перебоях в 100+ домах на аналогичных улицах, включая цирк и музыкальную школу. Городские службы обещают завершить ремонт в ближайшие часы, но точные сроки зависят от глубины повреждения — в прошлых случаях восстановление занимало от 4 до 18 часов.

Станислав Маслаков