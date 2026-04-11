В Челябинске пристава отправили в СИЗО по подозрению во взяточничестве

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отделения — заместителю старшего судебного пристава ГУФССП России по области Наталье Смышляевой. Ее подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

В СИЗО также отправили заместителя директора частной охранной организации «Рубеж-К» Айдара Газимуллина по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Фигурантов задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области и СУ СКР по региону. По данным источника, Наталья Смышляева неоднократно предоставляла Айдару Газимуллину сведения из закрытых баз данных ФССП. Кроме того, она помогала ему избегать ответственности за уклонение от уплаты задолженности и не исполнять судебные решения, а также снижала исполнительный сбор. Пристав получила от директора компании не менее 470 тыс. руб. по одному из выявленных эпизодов.