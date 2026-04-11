Дело о покушении на взятку полицейскому передали в суд Пензенской области

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР Пензенской области закончил дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что 21 февраля в отделе МВД России по Белинскому району 41-летняя обвиняемая предложила участковому больше 10 тыс. руб. Местная жительница рассчитывала на несоставление протокола о появлении в общественных местах в пьяном виде (ст. 20.21 КоАП РФ).

Полицейский отказался. Фигурантку задержали на месте. Дело передали в суд.

