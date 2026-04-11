В Татарстане разработали сервис для выявления болезни Паркинсона по голосу
Резидент казанского ИТ-парка разработал сервис на основе искусственного интеллекта для выявления болезни Паркинсона по голосу. Анализ занимает около минуты, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Нейросеть обучается на аудиозаписях голосов пациентов и здоровых людей и выдает вероятностную оценку с указанием степени уверенности. Сервис также разрабатывается для выявления болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Решение готовится к клиническим испытаниям и регистрации в качестве медицинского изделия.
По данным разработчиков, лечение болезни Паркинсона в 80% случаев начинается на поздней стадии. Лишь один из трех человек с этим заболеванием получает официальный диагноз.