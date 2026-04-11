На Урале задержана ОПС, занимавшаяся организацией проституции несовершеннолетних

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении пяти жителей региона, подозреваемых в создании и участии в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщил руководитель ведомства Богдан Валерьевич Францишко. По его словам, одному из задержанных предъявлено обвинение по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц) и ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет Российской Федерации Фото: Следственный комитет Российской Федерации

По версии следствия, житель Нижнего Тагила создал устойчивую преступную группу еще в 1997 году. Деятельность сообщества включала вымогательство и организацию проституции с участием несовершеннолетних. Группа действовала до ноября 2025 года, когда ее лидеры были задержаны и арестованы (видео).

Кроме того, по версии следствия, один из фигурантов причастен к убийству двух мужчин и покушению на убийство женщины в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда в Нижнем Тагиле.

Расследование этих преступлений прошлых лет велось межведомственной группой при участии сотрудников СК России, ФСБ и МВД. В ходе следствия проведены обыски, осмотры мест происшествий и назначены экспертизы.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержание подозреваемых проводилось с применением силовых методов.

«Брали предполагаемых подозреваемых по месту их жительства. Владельцы нескольких адресов двери своих жилищ добровольно не открыли, поэтому пришлось применить силовой метод при силовой поддержке бойцов СОБР свердловской Росгвардии. По предварительным данным, члены ОПС, среди которых есть и ранее судимые во времена РСФСР, вовлекали в занятие проституцией не только взрослых женщин, но и несовершеннолетних, при этом контролировали эту противоправную деятельность. Прибыль шла как организаторам, так и в целом на развитие преступного сообщества»,— сообщил полковник Горелых.

Валерий Горелых уточнил, что сейчас проверяется оперативная информация о наличии других возможных соучастников преступного сообщества и других преступных эпизодов. «У оперуполномоченных есть основания предполагать, что, возможно, не все пострадавшие от рук ОПС люди написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Сейчас, когда фигуранты громкого дела находятся под стражей, это можно сделать, обратившись в ОБОП УУР свердловского главка МВД»,— добавил полковник Горелых.