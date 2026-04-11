Дом офицеров сдадут в Энгельсе до конца 2026 года

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал закончить до начала 2027 года восстановление энгельсского Дома офицеров. Информацию опубликовали в канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Саратовской области Фото: МЧС Саратовской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался во время последнего визита в Саратов сроками окончания реконструкции памятника. Господин Бусаргин заверил в том, что объект сдадут до Нового года. Напомним, работы начали в 2023 году, планировали сдать в 2025-м.

Подряд значительно подорожал в конце 2024 года. Если максимальная цена закупки составляла 690,7 млн рублей, а контракт в итоге стоил 705,1 млн., к концу 2024 года цена достигла 1,3 млрд рублей, включая 1,1 млрд на строительно-монтажные работы, 181,3 млн на оборудование и 2,7 млн на пусконаладочные работы. Рост объяснили непредвиденными обстоятельствами и изменениями в проекте. Значительную часть финансирования выделил федеральный центр.

Дом офицеров в Энгельсе построили в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. Там размещался женский авиационный полк под командованием Марины Расковой. Здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов.

Дом офицеров неоднократно перестраивали. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010-го здание не используется. Сейчас оно находится на балансе Саратовской области.

В 2019 году власти Саратовской области заявили о планах снести памятник и построить на его месте точную копию. Якобы восстановлению он не подлежал. Однако против этой инициативы выступили члены регионального отделения Союза архитекторов, писатель Захар Прилепин и господин Володин.

В январе 2020 года Дом офицеров признали объектом культурного наследия и включили в перечень выявленных памятников архитектуры. Подробнее в материале «Ъ — Средняя Волга».

Дарья Васенина