Ростовский ипподром заявил об открытии скакового сезона

Ростовский ипподром сообщил о подготовке к открытию скакового сезона 2026 года. Информация опубликована на официальном сайте организации.

«В настоящее время разрабатывается программа мероприятий и формируется призовой фонд для предстоящих соревнований. Планируется, что открытие сезона станет важным мероприятием в спортивной жизни региона, привлекая внимание как зрителей, так и участников»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о сезоне, программе и призовом фонде будет размещена на официальном сайте ипподрома в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ подала судебный иск, ответчиками по которому проходят бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб и его заместитель Иван Станиславов. По версии гособвинения, более 25 лет назад чиновники занизили стоимость активов Ростовского ипподрома и вывели их в собственность владельца ГК «Юг Руси» Сергея Кислова.

В июле 2024 года господин Кислов продал Ростовский ипподром Борису Юнанову, владельцу ГК «Элиас Групп». По заявлению пресс-службы группы компаний, актив был приобретен на рыночных условиях после проведения тотальной юридической и банковской экспертизы, зарегистрирован государством. Генпрокуратура просит суд изъять активы Ростовского ипподрома и обратить их в доход государства.

