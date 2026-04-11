Подрядчик пермских соцобъектов снизил прибыль на 80%

ООО «Кинетика» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 4,66 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 4% (4,49 млрд руб.). При этом чистая прибыль ООО снизилась на 80% с 218,5 млн до 43,9 млн руб. Долгосрочные обязательства компании снизились на 26% и составили 286 млн руб., а краткосрочные, напротив, выросли на 35% — до 1,7 млрд руб.

ООО «Кинетика» зарегистрировано в Перми в 2011 году. Вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Среди крупнейших заказчиков компании — краевое управление капстроительства. Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность». Среди прочих проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», Morion Smart City, «Маяк» и других. Сейчас «Кинетика» развивает также направление девелопмента и строит жилые дома в Кондратово и на ул. Танцорова, 42, в Перми.