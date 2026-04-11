Тепловоз загорелся на станции Чаща

Секция тепловоза грузового состава загорелась на станции Чаща в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Пожар произошел в тепловозе, сцепленном с цистернами. Причины возгорания выясняются, на месте работает транспортная прокуратура.

Инцидент привел к сбою в графике движения пригородных поездов. Как уточнили в оперативных службах, задержаны составы № 6441 сообщением Санкт-Петербург — Оредеж и № 377 Санкт-Петербург — Великие Луки.

Пассажиров пересадили на следующие рейсы. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности.