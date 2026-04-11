Экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова этапировали в колонию в Татарстане

Бывший ректор Казанского федерального университета и экс-глава Елабужского района Ильшат Гафуров этапирован из московского СИЗО в исправительную колонию строгого режима №5 в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ильшат Гафуров

По данным издания, Гафурова доставили в Казань 7 апреля. Сейчас он проходит обязательный карантин. Решение об этапировании было принято несколько месяцев назад, но процедура затянулась из-за задержки с передачей апелляционного определения между судами.

Приговор вступил в силу в декабре 2025 года. Мосгорсуд сократил срок наказания с 22 до 18 лет колонии строгого режима и отменил взыскание 60 млн рублей в пользу потерпевших, передав их иски на рассмотрение в гражданском порядке. Ильшат Гафуров осужден за подстрекательство к убийству елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова.

Анар Зейналов