С бывшего подрядчика пермского крематория хотят взыскать 21,6 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ИП Салават Джалилага Оруджов, ведущего деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, к ООО «РусРазвитие». Как следует из определения суда, предприниматель взыскивает 9,1 млн руб. задолженности по договору на оказание транспортных услуг с экипажем и 12,5 млн руб. неустойки. Следующее заседание по делу состоится 20 мая.

Напомним, в апреле 2023 года пермское ООО «РусРазвитие» было признано победителем конкурса на строительство крематория, который местные власти планируют возвести с 2013 года. ООО предложило выполнить работы по начальной цене контракта — 472,06 млн руб. Однако позднее сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели в МКУ «Пермблагоустройство» выемку документов, касающихся строительства крематория, после чего, в мае того же года, контракт с «РусРазвитие» был расторгнут по соглашению сторон.

Кроме этого, как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», «РусРазвитие» занималось строительством корпуса для АО «ПЗ “Маш”». В рамках проекта был построен комплекс площадью 11 тыс. кв. м, в котором объединились производственные и административно-бытовые зоны.