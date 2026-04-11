Более 350 единиц техники вышли на расчистку региональных дорог от снега

Более 350 единиц техники задействованы для расчистки региональных и федеральных автодорог Свердловской области после снегопада, сообщил департамент информационной политики региона. В минувшие сутки на региональных трассах работали 290 машин, включая 202 комбинированных дорожных машины, 28 автомобилей с отвалом и 26 автогрейдеров. Для борьбы со скользкостью использовано 6,6 тыс. т пескосоляной смеси.

Параллельно расчистку федеральных трасс Челябинского, Тюменского, Курганского и Пермского трактов вели десятки единиц техники. Управление автомобильных дорог Свердловской области в круглосуточном режиме контролирует состояние дорог и устраняет последствия непогоды.

Водителей, пассажиров и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения в условиях сложной обстановки. Участников движения просят не создавать помех дорожной технике во время работ.