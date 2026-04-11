Выступление «Любэ», рок-опера «Дракула: Цена вечности» и концерт Ивана Абрамова

Когда состоится концерт группы «Любэ», где можно увидеть рок-оперу «Дракула: Цена вечности» и что ждет гостей в новой программе стендап-комика Ивана Абрамова.

11 апреля (суббота)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Камерунский джаз». На сцене выступит квартет под управлением звезды камерунского джаза, пианиста и композитора Дитмара Нтаку. Дитмар Нтаку стал известен после победы в конкурсе Aladji Toure Master Classes в 2009 году. Музыкальные эксперты находят в его творчестве «отголоски ритмического гения Ману Дибанго, Фредерика Шопена, Телониуса Монка». Начало в 19:00.

12 апреля (воскресенье)

В Доме ученых СО РАН выступит стендап-комик Павел Дедищев — постоянный участник Stand Up на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово», финалист «Comedy Баттл». Он подготовил новую программу, где собрано еще больше нестандартного юмора, основанного на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Начало в 19:00.

13 апреля (понедельник)

На сцене «Локомотив-Арены» состоится концерт группы «Любэ». Коллектив, который выступает с 1989 года, выпустил множество хитов — «Атас», «Не валяй дурака», «Америка», «Конь», «Там за туманами», «Позови меня тихо по имени» и другие. Начало в 19:00.

В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. На сцене выступят Сергей Маковецкий, Полина Виторган, Полина Синильникова, Иван Бровин и другие. Главный герой, 80-тилетний Андре, проявляет первые признаки деменции. Его дочь Энн, которая принимает его в своей квартире, стремится помочь и защитить отца, но прогрессирование болезни становится неумолимым. Начало в 19:00.

14 апреля (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт, приуроченный ко Всемирному дню рок-н-ролла. На сцене выступит биг-бэнд Владимира Толкачева. В свободном прочтении музыкантов прозвучат инструментальные версии композиций из репертуара джаз-оркестра Каунта Бейси, ансамблей Колина Джеймса, Скотти Морриса и других популярных исполнителей XX века. Начало в 19:00.

15 апреля (среда)

На сцене ДК Железнодорожников выступит певец Emin (настоящее имя — Эмин Агаларов) в рамках тура «Жизнь — игра». К уже знакомым хитам исполнителя добавятся знаковые в карьере Emin’a музыкальные посвящения Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву. Также будут исполнены композиции «Благодарю, мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», «Still», «Boomerang» и другие. Начало в 19:00.

16 апреля (четверг)

В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александра Гельмана. На сцене выступят Алексей Серебряков и Алена Хмельницкая. В основе сюжета — любовь Альберта Эйнштейна и Маргариты Коненковой. Действие происходит в доме Эйнштейна в ночь, когда туда приезжает Коненкова. Ученый живет в США, которые только что сбросили атомные бомбы на японские Хиросиму и Нагасаки. Бежавший от нацистов, он остро переживает происходящее и винит себя в причастности к созданию ядерного оружия. Начало в 19:00.

В киноконцертном комплексе им. Маяковского покажут рок-оперу «Дракула: Цена вечности». Артисты раскроют историю о графе Дракуле и людях, которые противостоят ему или склоняются перед ним. Начало в 19:00.

17 апреля (пятница)

Еще одно мероприятие в киноконцертном комплексе им. Маяковского — концерт стендап-комика Ивана Абрамова. В новой программе «Все из детства» он через призму юмора анализирует свое детство и то, как оно влияет на жизнь взрослого человека. Начало в 19:00.

В клубе «Ночь» выступит группа «Ундервуд». Музыканты проведут презентацию нового альбома «1000 лун». В программе — хиты группы и новые треки. Начало в 20:00.

Александра Стрелкова