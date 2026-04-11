Лавров об утечке его разговоров с Сийярто: подслушивать грешно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал утечку его телефонных разговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«Еще родители должны были научить нынешних европейских ньюсмейкеров, что подслушивать грешно. А уж если подслушал что-то, что разоблачает тебя самого — тем более лучше помалкивать и не позориться»,— ответил господин Лавров на вопрос журналистов (цитата по сайту МИД).

Министра спрашивали о комментарии пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо. Она говорила, что утечка разговоров Сергея Лаврова и Петера Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Москвой и Будапештом, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС».

Господин Лавров указал, что поддержание диалога — одна из ключевых обязанностей министров иностранных дел. «Особое внимание уделяем вопросам обеспечения законных интересов граждан наших стран в соответствии с международными стандартами прав человека и прав национальных меньшинств»,— добавил министр. По его словам, в разговоре с господином Сийярто речь шла в первую очередь о положении венгров на Украине.

«Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств»,— сообщил Сергей Лавров.

31 марта СМИ опубликовали запись телефонного разговора Сергея Лаврова и Петера Сийярто, который, как утверждают журналисты, состоялся в 2024 году. В нем министры обсуждают содержание встреч европейских дипломатов и исключение граждан России из санкционного списка ЕС.