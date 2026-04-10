Курс доллара. Прогноз на 12-17 апреля

Илья Федоров,

главный экономист Пока Минфин не вернется с покупками, рубль будет сохраняться крепким Валютный рынок остался наедине с собой — Минфина на нем нет. Только экспортеры продают валюту под налоги. Высокая валютная выручка марта сейчас давит на курс валют. Помимо нефти, подорожали прочие товары, выручка от реализации которых также поступает на российский рынок. Пока Минфин не вернется с покупками, рубль будет сохраняться крепким. Во многом дальнейшая динамика курса будет зависеть от экспортных цен. Вероятность ухода доллара в диапазон 70–75 руб./$ в мае не нулевая. А на предстоящей неделе предполагаем движение курса в области 76–78 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Укрепление рубля в направлении нижней границы диапазона 75–78 руб./$ Российский рубль сохраняет устойчивость в конце недели, несмотря на некоторую фиксацию прибыли участниками валютного рынка во второй половине дня в пятницу. К доллару США рубль укрепляется на 0,93%, до 76,3 руб./$. Поддержку рублю оказывают ожидания более высоких валютных поступлений со стороны экспортеров в ближайшие недели на фоне относительно высоких нефтяных котировок. Эти же факторы могут способствовать дальнейшему укреплению рубля в направлении нижней границы диапазона 75–78 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков На валютном рынке сохраняются ожидания увеличения предложения иностранной валюты Основными драйверами для курсовой динамики рубля остаются слабая активность импортеров, обусловленная сдержанным внутренним спросом на импортные товары, а также низкий инвестиционный спрос на иностранную валюту на фоне рисков потенциального укрепления рубля. В то же время на валютном рынке сохраняются ожидания увеличения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров во второй половине апреля. Этот рост будет связан как с поступлением выручки от экспорта нефти по относительно высоким ценам, так и с сезонным увеличением налоговых платежей — по нашим оценкам, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле может превысить мартовский уровень в 1,3 раза. Такое соотношение спроса и предложения способствует усилению баланса в пользу предложения иностранной валюты, что оказывает поддержку рублю. В ближайшие дни это может способствовать стабилизации курса пары юань/рубль в диапазоне 11,0–11,5 руб. за юань с тенденцией к формированию котировок в нижней части указанного диапазона.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Оптимизма рынку способны добавить новости геополитики Российский рубль на фоне роста экспортной выручки постепенно укрепляется, отыгрывая свои позиции. Относительного оптимизма рынку способны добавить новости геополитики, в частности объявленное пасхальное перемирие. Отдельное внимание — на мартовских данных регулятора, которые показали уменьшение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами. Между тем в фокусе при оценке дальнейшей траектории доллара — недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в США, показавшая их рост на 16 тыс. При этом базовый индекс потребительских цен (PCE) в США обошелся без сюрпризов, показав, как и ожидалось экспертами, рост в феврале на 0,4%. В еврозоне тем временем отмечается рост инфляции в Германии на фоне ближневосточного конфликта и волатильности нефтяных цен.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Поддержку рублю также оказывает глобальное ослабление доллара Рубль продолжает укрепляться на фоне ожиданий роста притока валюты по экспортному каналу в результате высоких мировых цен на нефть в последние недели. Поддержку рублю также оказывает глобальное ослабление доллара в результате признаков деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. При этом цены на нефть упали умеренно и все еще находятся на комфортных для рубля уровнях. В условиях замедления конечного спроса на фоне общего охлаждения экономической активности ожидания по импорту остаются сдержанными, что также придает уверенности стратегиям на укрепление рубля.