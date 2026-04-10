Следящие за российскими кораблями британские моряки бастуют из-за зарплат

Моряки Королевского вспомогательного флота (RFA) требуют повышения оплаты труда и проведут забастовку 16 апреля. Представляющий их интересы профсоюз RMT заявил, что на это подразделение возлагают с каждым годом все больше обязанностей, а платят ниже среднего.

Как сообщает The Daily Telegraph, на днях морякам пришлось на судне-заправщике RFA Tideforce следить в Ла-Манше за российским фрегатом «Адмирал Григорович», сопровождавшим два танкера. Такая работа не входит в прямые обязанности вспомогательного флота, который занимается тыловым и оперативным обеспечением сил британского флота. Обычно сопровождением иностранных кораблей занимаются фрегаты Королевских ВМС. Однако сейчас у ВМС Великобритании самый небольшой по размеру флот за многие десятилетия, и кораблей на такие задачи не хватает.

Профсоюз RMT настаивает, что предложенное недавно Министерством обороны повышение зарплаты для моряков на 4,5% совершенно недостаточно, учитывая, что те работают по 12 часов в день. По оценкам профсоюза, за последние десять лет зарплата моряков сократилась на 30% в реальном выражении. Как утверждают в RMT, моряки «готовы в случае необходимости бастовать и дольше, чтобы получить повышение, которого заслуживают».

Алена Миклашевская