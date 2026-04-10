«Смотрящий» в бездну

«Смотрящий» за Саратовом Николай Балашов (Балаш) был убит вечером 5 ноября 1998 года в Энгельсе: киллеры расстреляли автомобиль, куда «авторитет» сел, выйдя из офиса одного из контрагентов. Он стал одним из ряда местных «законников», убитых в середине 90-х. А после его убийства были застрелены еще несколько человек, ранее состоявшие у него в группировке.

Воры в законе (слева на право) Вардена, Гия Длинный, Дато Кувалда, Ной, Балаш и Шота Гагуа в ожидании трапезы

Фото: www.primecrime.ru

Весной 2013 года в Саратове начался процесс по громкому «делу Лысенко». Почти за два с половиной года этого главу Энгельсского района 50-летнего Михаила Лысенко задержали по обвинению в организации убийства местного «авторитета» Балаша, которое было совершено в 1998 году. В 2014 году эти обвинения были сняты по решению суда.

Николай Балашов родился 19 января 1963 года в Саратове в многодетной семье – у него было два старших брата. Отец всю жизнь проработал на Саратовском заводе приемно-усилительных ламп. Мать была инженером по озеленению. Семья жила в Ленинском районе на Тархова. Несмотря на то, что в семье был достаток, Балашов-младший с юности начал промышлять воровством, хулиганил. Попал в тюрьму еще до окончания школы – в 10-м классе стал участником массовой драки, в которой был убит человек, а сам Балашов получил ранение ножом в живот. По приговору суда получил 10 лет лишения свободы за умышленное убийство и хулиганство. Драки на «зоне» добавили к этому сроку еще два года.

Освободившись в 1992 году, Балашов домой возвращаться не стал – поселился у своей знакомой в Энгельсе.

Город-спутник Саратова Энгельс в то время был популярен в криминальном мире, «законники», оказавшиеся в Саратовской области, предпочитали его столице региона. Яркие примеры – авторитетные уголовники старых традиций, презирающие коммерцию - домушник Березка (Валентин Березин) и вор Мордак или Василь Василич (Василий Мордаков). Последний начинал криминальный путь еще в сталинские годы, во время «сучьих войн» (противостояние между осужденными, не признающими требований администрации лагерей, и пошедшими на сотрудничестве с ней, происходившее в местах заключения с середины 40-х до середины 50-х), к 90-м годам отошел от дел, но сохранил авторитет в своей среде.

Еще один влиятельный вор, связанный с Энгельсом – Хозяйка (Владимир Анкудинов, 1947 года рождения). Именно к нему для защиты в воровском мире ездил в свое время первый «крестный отец» Саратова Хапуга (Владимир Хапалин). Ситуацию, из-за которой Хапуге пришлось обратиться к Хозяйке, во многом создал сводный брат последнего – Анатолий Пестеров по прозвищу Мужичок. Он же сыграл значительную роль и в судьбе Балаша.

В начале 90-х у Мужичка останавливался вор в законе курдского происхождения Худо (Худо Гасоян), который хотел усилить свое влияние в диаспоре. В Энгельсе же в то время обосновались Дато Кувалда (Тенгиз Озманов, 1966 года рождения), Ной (Ной Цулаев, 1950 года рождения), влиятельный вор в законе Шота (Шота Гогуа).

Балашу по роду занятий приходилось регулярно взаимодействовать с упомянутыми персонами. В 1993 году у Николая Балашова родилась дочь и ее крестным отцом стал бизнесмен Александр Камаев, впоследствии владелец популярного местного казино «Эльдорадо».

Балаша короновали в 1994 году в Перми. Одним из его «крестных» был «законник» союзного значения Якутенок. По слухам, немалую роль в коронации Балаша сыграл и Мужичок, который свел его со многими авторитетами.

Балаш был не только коронован, но и поставлен «смотрящим» в Саратовской области, что сильно повышало его статус в криминальном мире.

Так он стал Балашом Саратовским - единственным влиятельным славянским вором в законе на территории региона. Это было важно в связи с тем, что славянские «законники» были обеспокоены растущим влиянием «пиковых» (воров с Кавказа, преимущественно из Грузии). Историк саратовского криминала Вячеслав Борисов публиковал цитату вора в законе Дато Кувалды о коронации Балашова: «Шота, Ной и я были возмущены, что без нас – воров в законе – короновали Балашова». Несмотря на противоречия, открытого конфликта «авторитетов» не случилось.

Статус «смотрящего» предполагал наведение порядка и выстраивание системы, основанной на так называемых «понятиях». В этом не были заинтересованы многочисленные действовавшие тогда в Саратове небольшие банды, которые предпочитали «двигаться по беспределу», брать свое силой или хитростью. Почти любой, даже небольшой конфликт в городе в то время мог закончится убийством. Бандитов не волновало, в кого летит пуля – майора милиции (убийство Игоря Лыкова 1998 год), вора в законе (Балаш, Худо и другие) или бизнесмена, как, например, расстрел главы Саратовской товарной биржи Владимира Малькова в 1992 году.

Банды нового формата не собирались допускать усиления блатных при поддержке Балашова, особенно после того, как он заявил, что «улица» уходит «под него». В 1996 года была открыта охота на местных «законников». В ноябре 1996 года в Энгельсе был убит вор в законе Шота, в 1997 году в Москве - Худо. В 1998 году с помощью заложенного в подъезде взрывного устройства преступники хотели расправиться с Дато (Тенгизом Озмановым), но тот выжил.

На Балаша в период с 1995 по 1998 год было четыре покушения в Саратове и Энгельсе.

Будучи «законником» новой формации, Балашов создал свою группировку. «Бригадиром» привлек Игоря Мутенина (Сапара). Команду киллеров возглавлял человек Сапары Андрей Сочан, за скрупулезность в заметании следов прозванный Веником. Но после конфликта с Балашом Сапару задвинули на третий план.

Историк криминала Вячеслав Борисов публиковал комментарии некоторых представителей саратовских ОПГ, считавших, что по действиям и духу Балашов был больше похож на них, в отличие от других «законников» региона. Многие вообще описывали смотрящего как свирепого зверя, державшего в страхе Энгельс.

Для него все закончилось 5 ноября 1998 года. В начале седьмого у дома №55 по улице Нестерова в Энгельсе началась стрельба. Перед этим Балашов вышел из офиса бизнесмена Юрия Нефедова по прозвищу Нефед и сел в автомобиль ВАЗ-21099. Машина начала двигаться задним ходом, когда появились двое в масках – один стрелял из обреза ружья, второй из пистолета ТТ. Киллер с обрезом сразу попал в голову вора в законе. Балашов скончался на месте. Находившийся с ним водитель не пострадал. По просьбе Юрия Нефедова труп сразу же был доставлен в больницу для освидетельствования.

Вскоре были убиты Сапара (Мутенин) с телохранителем по прозвищу Тайсон. Другой телохранитель Котов (Кот) получил ранение, а еще один – Першин – не пострадал. 9 июня 1999 года был убит Михаил Пономаренко (Шеремет) – воровской авторитет, приехавший в Саратов по приглашению Мутенина из Одессы от тамошнего вора Шарика. Шеремет рассчитывал после укрепления позиций среди группировок Энгельса короноваться. 24 июня 1999 года в Энгельсе были убиты Андрей Каверин по прозвищу Клаус, входивший ранее в группировку Балаша, и его отец – как опасный свидетель.

Только в 2001 году межведомственной следственно-оперативной группе «Кобра» удалось выйти на след участников этих убийств. Был задержан лидер киллеров Сочан (Веник). Но, пробыв в камере несколько дней, он ни в чем не признался. Тем не менее вскоре появилась видеокассета с записью признания Веника и его подельника в совершенных убийствах. Он заявил, что всех убрали в отместку за смерть вора в законе.

В 2002 году бывший бригадир Балаша вместе с подельниками оказался на скамье подсудимых. Их осудили как участников группировки киллеров. По приговору Саратовского областного суда от 14 октября 2002 года Андрей Сочан получил пожизненное лишение свободы, Валерий Веретельников (Хитрый) – пожизненное, Олег Черкасов (Чира) – 18 лет, Анатолий Прохоров (Прохор) – 16 лет, Сергей Плеханов (Угрюмый) – 16 лет, Сергей Авдюхов – 12 лет, Александр Аржанухин (Морда) – 11 лет, Юрий Доронин (Цезарь) – 10 лет. Все они признались в том, что убийства совершались в отместку за смерть Балаша. Но имена заказчиков этих преступлений остались неизвестны.

Операция, направленная на раскрытие подробностей убийства Балаша и последовавшей «мести», началась только в 2010 году.

23 ноября был задержан Юрий Нефедов, в офисе которого Балашов провел последние часы жизни. 27 ноября задержали и главу Энгельсского района Михаила Лысенко. Чиновника пытались обвинить в организации убийства Балаша и создании преступной группы.

30 декабря 2010 года Нефедов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он признал себя виновным в создании банды, в организации убийства Балашова и в других преступлениях. В июле 2012 года Саратовский областной суд приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы.

Процесс по «делу Лысенко» начался в 2013 году. Основным свидетелем обвинения против Лысенко и других подсудимых на суде стал именно Нефедов. Сам Лысенко на допросах лишь соглашался с тем, что Балаш был страшным человеком. Из восьми человек, которые в октябре 2002 года были признаны членами «ОПГ киллеров» и осуждены за пять умышленных убийств, шестеро дали свидетельские показания на процессе по «делу Лысенко». Четверо из них подтвердили прежние показания, что Игоря Мутенина (Сапару), Михаила Шеремета и Андрея Каверина они отправили на тот свет в отместку за убийство Николая Балашова. Единственный, кто не стал раскрывать на суде истинный мотив убийств трех криминальных авторитетов и поддерживал обвинение против Лысенко, был Андрей Сочан.

«Виновному в убийстве вора в законе однозначно по понятиям полагалась смерть. Мой личный мотив при убийстве Мутенина, помимо общественного (месть за убийство Балашова), состоял в том, что Мутенин также убил вора в законе Шоту. Об этом мне сообщил Андрей Сочан»,– рассказал суду свидетель Анатолий Прохоров.

13 октября 2014 года Саратовский областной суд с участием коллегии присяжных заседателей вынес приговор. Михаил Лысенко был оправдан по всем эпизодам, связанным с убийством Балашова. Коллегия присяжных признала недоказанным его причастность к убийству. Он был оправдан и по обвинению в создании банды и был осужден лишь за получение взятки на семь с половиной лет лишения свободы.

Павел Новокрещенов, кого следствие считало одним из киллеров, стрелявшим из пистолета ТТ, – был признан виновным в убийстве, но не в составе банды. Суд квалифицировал его действия как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и приговорил к 12 годам лишения свободы, которые с учетом предыдущего приговора составили 19 лет. Остальные подсудимые по эпизоду убийства Балашова были оправданы.

В 2015 году Европейский суд по правам человека признал незаконным продление сроков содержания под стражей экс-главы Энгельсского района Михаила Лысенко. По решению суда, государство должно было выплатить бывшему главе 4,8 тыс. евро. Господин Лысенко находился в СИЗО с ноября 2010 года до вынесения приговора в октябре 2014 года.

Формально убийство Николая Балашова так и не получило окончательного юридического разрешения – заказчик преступления не установлен. Версия о причастности к убийству Михаила Лысенко, предложенная следствием, была отвергнута присяжными. Версия о разборках в криминальных группировках, прозвучавшая из уст тех, кто сам участвовал в криминальных разборках тех лет, не стала официальной.

Всеволод Колобродов.