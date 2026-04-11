В «Манеже» открылась выставка в честь юбилея Владимира Жириновского

C 11 по 23 апреля в московском «Манеже» пройдет выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», организованная в рамках празднования юбилея покойного основателя партии (25 апреля исполняется 80 лет со дня его рождения). 10 апреля партийцы провели для журналистов и блогеров пресс-тур по экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что она насчитывает более 3 тыс. экспонатов. Жизненный путь основателя ЛДПР представлен в виде символического поезда, где станции отражают различные этапы. Станция «Детство» рассказывает о тяготах первых лет политика: его мать Александра Жириновская воспитывала одна шестерых детей. Одним из центральных экспонатов в этой части выставки стала швейная машинка, на которой она «обшивала всех детей сама». На станции «Большие надежды» представлены студенческие записи будущего политика. Здесь же посетители увидят комнату Владимира Жириновского в студенческом общежитии, где на веревке сушатся майка-«алкоголичка», треники и затесавшаяся среди них футболка ЛДПР из более позднего времени.

На станции «Создание партии» есть «конспиративная квартира» с обстановкой конца 1980-х. Проводившая экскурсию по этой части выставки первый замруководителя центрального аппарата партии Мария Воропаева пояснила: на такой квартире собиралась инициативная группа для создания Либерально-демократической партии тогда еще Советского Союза. Один из главных экспонатов здесь — пишущая машинка, на которой Владимир Жириновский сам напечатал первую партийную программу. Тут же стоит агитационная «буханка» УАЗ-452 с громкоговорителем.

На станции «Международная» собраны подарки, которые господину Жириновскому дарили лидеры разных стран: часы Саддама Хуссейна с его изображением, накидка Муаммара Каддафи, которую он «снял с себя», презент от него же — трон, покрытый шкурой леопарда. На станции «Мои прогнозы сбылись» посетители могут взять наушники и посмотреть «пророческие» выступления основателя ЛДПР. Наконец, станция «Личность» раскрывает увлечения политика пением и модой. Здесь есть кабинка караоке, где можно спеть его любимые песни и гимн ЛДПР, и его коллекция пиджаков.

Ксения Веретенникова