Водитель Mazda погиб в лобовом столкновении с УАЗом под Невьянском

В лобовом столкновении Mazda и УАЗа в Невьянском районе погиб водитель легкового автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла на 36-м км автодороги «Невьянск – Реж – Алапаевск – Артемовский – Килачевское». По предварительным данным, 32-летний водитель Mazda 3 в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте происшествия. Пассажирка Mazda получила травмы и была госпитализирована. Водитель УАЗа получил телесные повреждения.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств ДТП.

Полина Бабинцева