Огурцы за неделю подешевели на 29%

Инфляция в России в марте составила 0,60% после 0,73% в феврале. Это следует из отчетов Минэкономики РФ и Росстата. Ведомства отмечают «околонулевые темпы роста цен» на плодоовощную продукцию.

По данным Росстата, в марте на 20% подорожал сладкий перец, на 17% — помидоры, почти на 13% — морковь, на 8,3% — виноград, на 6,3% — белокочанная капуста. Цены на картофель выросли на 5,4%, бананы подорожали почти на 4%. Стоимость репчатого лука и свежих грибов выросла на 2,6%. На 29% подешевели огурцы, на 5,8% — апельсины. Куриные яйца подорожали на 10,3%, сахар — на 2,6%, соль — на 1,3%. Цены на говядину выросли на 1,8%, на печень птицы — почти на 1%.

Из непродовольственных товаров первой необходимости цены изменились на спички (+2,3%), детские кремы (+1,3%), гигиенические прокладки (+1%). Выросла стоимость левомеколя (+4,7%), активированного угля (+3,9%), метамизола натрия (+2,4%). Незначительно подешевели мирамистин (-1,3%), аппараты для измерения артериального давления (-0,5%).

Подорожали поездки в Египет (+8,3%), в некоторые страны Средней Азии (+7,6%) и Закавказья (+6,6%), в Турцию (+6,3%), в Китай (+4,5%) и Белоруссию (+3,5%). На 7% выросли цены на отдых на Черноморском побережье, на 3,6% — путевки в дома отдыха и пансионаты, на 2,7% — в санатории.