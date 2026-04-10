Акции чешского оборонного концерна упали на 8% из-за перемирия России и Украины

Акции чешского оборонного концерна Czechoslovak Group (CSG), поставляющего оружие Украине, упали сегодня почти на 8% и достигли рекордно низкого уровня. Чешские СМИ связывают это падение с объявленным пасхальным перемирием между Россией и Украиной, а также рядом других факторов.

Как прокомментировал чешскому информационному агентству CTK аналитик компании Purple Trading Петр Лайсек, падение акций CSG в настоящий момент стало результатом «взаимодействия нескольких слоев, которые наложились друг на друга». По его словам, акции оборонных компаний, подобных CSG, были изначально очень привлекательным активом, и на волне этой популярности CSG в январе 2026 года вышла на биржу Амстердама. Но вскоре, по словам эксперта, «волна эйфории стала спадать, заработали механизмы отрезвления». Постепенно стоимость акций CSG опустилась ниже той, по которой их продавали во время размещения на бирже Амстердама, что вызвало новые вопросы у инвесторов, в том числе к достоверности информации в проспекте IPO. И тут еще добавился фактор пасхального перемирия, из-за чего постепенное падение акций перешло в стремительное.

Сейчас одна акция CSG стоит €21,6. Самой высокой стоимости они достигли вскоре после размещения на бирже в январе 2026 года — €35,5. В ходе размещения CSG привлекла около €3,8 млрд.

Между тем, как отмечает агентство CTK, сегодня снижаются не только акции чешского оборонного концерна, но также и других европейских производителей оружия, включая Rheinmetall, Leonardo, Hensoldt, BAE Systems.

Алена Миклашевская