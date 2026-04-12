Главные анонсы 13–19 апреля
Важные и интересные события предстоящей недели
13 апреля, понедельник
Начнется апостольский визит папы римского Льва XIV в Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.
В Пекине начнутся официальные переговоры премьер-министра Испании Педро Санчеса и председателя КНР Си Цзиньпина.
В США начнется визит короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы.
В Вашингтоне состоятся весеннее заседания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
14 апреля, вторник
Будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии мирового рынка нефти.
15 апреля, среда
В Никосии начнутся неформальные выездные мероприятия военного комитета ЕС.
16 апреля, четверг
В Вашингтоне пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков G20.
17 апреля, пятница
В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
18 апреля, суббота
В Казани начнется неделя моды Volga Fashion Week.
19 апреля, воскресенье
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.