Главные анонсы 13–19 апреля

13 апреля, понедельник

Начнется апостольский визит папы римского Льва XIV в Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

В Пекине начнутся официальные переговоры премьер-министра Испании Педро Санчеса и председателя КНР Си Цзиньпина.

В США начнется визит короля Нидерландов Виллема-Александра и его супруги королевы Максимы.

В Вашингтоне состоятся весеннее заседания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

14 апреля, вторник

Будет опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии мирового рынка нефти.

15 апреля, среда

В Никосии начнутся неформальные выездные мероприятия военного комитета ЕС.

16 апреля, четверг

В Вашингтоне пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков G20.

17 апреля, пятница

В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

18 апреля, суббота

В Казани начнется неделя моды Volga Fashion Week.

19 апреля, воскресенье

В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.